Обновленный Volkswagen Amarok вышел на рынок

Рестайлинг не затронул технику среднеразмерного пикапа немецкой марки. Новинка уже продаётся в Аргентине, цены известны.

Немецкая компания Volkswagen начала выпускать пикап Amarok в 2010 году, обновление он пережил в 2016-м. В рамках партнёрства с Ford был разработан среднеразмерный грузовик второго поколения, который дебютировал в 2022-м (он является ближайшим родственником «третьего» Ford Ranger). Производство «второго» Амарока налажено на заводе американской компании, расположенном в ЮАР. Несмотря на это, модель первой генерации, которую VW разработал самостоятельно, решено было оставить в строю.

Производство такого пикапа налажено на мощностях завода Volkswagen в Аргентине. При этом в местном офисе бренда ещё в 2022-м заявили о разработке модернизированной версии «первого» Amarok. Шпионские снимки обновлённого грузовика оказались в Сети в конце прошлого года, а первые официальные фото и видео производитель распространил в начале прошлого месяца, тогда же посвежевший пикап пустили в серию.

В ходе нового рестайлинга Амароку сменили радиаторную решётку: теперь она визуально разделена надвое объёмным горизонтальным серебристым элементом с выступами. Изменения коснулись и головной оптики: теперь фары соединены между собой светящейся полосой (в зоне светодиодных ходовых огней). Ещё посвежевшему «первому» пикапу достался новый передний бампер с вертикальными блоками противотуманок, а корму украсили крупной надписью в виде названия модели.

Интерьер обновили за счёт современной информационно-развлекательной системы с более крупным тачскрином, по бокам от него по-прежнему располагаются центральные дефлекторы. Модели оставили аналоговые приборы и прежнее трёхспицевое рулевое колесо. В салоне появился новый элемент – Safer Tag: он похож на небольшие круглые часы, установленные по центру в верхней части передней панели.

На самом деле он связан с системами безопасности, его задача заключается в оповещении / предупреждении водителей о смене полосы движения, о возможности лобового столкновения, о появлении пешеходов и велосипедистов. Кроме того, он контролирует максимальную скорость движения и имеет индикатор ограничения скорости.

Обновлённому Volkswagen Amarok первого поколения не стали трогать технику. Так что он по-прежнему доступен с турбодизелями 2.0 TDI в двух вариантах форсировки – 140 л.с. (максимальный крутящий момент – 340 Нм) и 180 л.с. (420 Нм); а также V6 3.0 TDI мощностью 258 л.с. (580 Нм). В пару базовому мотору предлагается шестискоростная механика или восьмиступенчатая автоматическая коробка передач; более мощному двигателю положен только автомат. В первом случае привод может быть задним или полным, а Amarok с 3,0-литровым V6 предлагается только с полноприводной системой 4Motion.

Такой пикап вряд ли появится за пределами стран Латинской Америки. Сейчас продажи в Аргентине уже стартовали. Стартовая цена посвежевшего первого Amarok здесь равна 38 046 500 песо (эквивалентно примерно 3,49 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение просят не менее 66 193 000 песо (около 6,08 млн рублей).