Подключенные к интернету устройства делают автомобили уязвимыми для взлома

Bloomberg: США ограничат импорт китайского программного обеспечения для машин.

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Администрация США планирует ввести ограничения на продажу китайского программного обеспечения для «умных» автомобилей, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Многие современные электромобили оснащены интернет-подключенными устройствами, что делает их уязвимыми для взлома.

Ограничения связаны с расследованием рисков кибербезопасности, которое администрация Байдена начала еще в марте. Ожидается, что о планируемых мерах объявят уже в августе.

Китай лидирует в производстве электромобилей и компонентов для «умных» машин благодаря государственной поддержке. В четвертом квартале прошлого года китайская компания BYD Co. продала больше электромобилей, чем Tesla, и мировые автопроизводители все больше зависят от китайских технологий для подключенных машин. Тем временем в России готовятся тестировать систему спутникового доступа к интернету на транспорте.