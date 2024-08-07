Mazda вводит платную подписку на удаленный запуск двигателя

Владельцам некоторых моделей фирмы Mazda начали направлять уведомления о необходимости доплатить за сервис Mazda Connected Services. Это позволит им в полной мере наслаждаться своей машиной, как и прежде, сообщает Motor1.com.

© РИА Новости

Как отмечается, бесплатный трехлетний сервис Mazda Connected Services заканчивается у целого ряда владельцев. Пакет включает в себя дистанционный запуск и бесключевой доступ, информацию о состоянии автомобиля, сервисные предупреждения, поиск автомобиля на парковке, автоматический вызов служб спасения и многое другое.

Компания изначально предлагала пакет Mazda Connected Services без доплаты лишь на первые три года, однако некоторое время даже после истечения этого срока бесплатный период сохранялся. Подписка стоит 10 долларов в месяц.

Ранее портал CarBuzz сообщил, что японский автопроизводитель Mazda вновь меняет свой логотип. Он, как отмечалось, отличается от предыдущего более четкими линиями, а также одномерной текстурой. При этом новый ребрендинг станет уже 16-ым вариантом идентичности Mazda.

Также ранее стало известно, что Mazda выпустила CX-5 2025, вернув в линейку базовую модель CX-5 2.5 S. В новинке представлены интересные технические решения. Цена модели оказалась ниже, чем стоимость прошлогодней.