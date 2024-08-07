Названы способы «убить» аккумулятор в автомобиле

Средний срок службы аккумуляторной батареи - 5-6 лет, но многие водители "убивают" ее гораздо раньше. Причина - халатное отношение к обслуживанию и эксплуатации аккумулятора.

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Как рассказал порталу "Автовзгляд" продакт-менеджер компании Energo (бренд Delta) Дмитрий Николаевич, к короткому замыканию может привести нарушение конструкции АКБ, либо глубокий разряд, который может спровоцировать прорастание дендритов и осыпание активной массы из-за вибрации.

Эксперт советует избегать неизвестных брендов, которые не имеют гарантии надежности, и соблюдать рекомендации автопроизводителей при выборе батареи. Перегреться и получить терморазгон можно при зарядке аккумулятора избыточным током. Это возможно при "прикуривании" автомобиля, неисправности в работе генератора или при серьезном нарушении температурного режима эксплуатации.

Таким образом, лучше не "прикуривать" машину - это может повредить электронные компоненты или аккумулятор. Лучше использовать пуско-зарядное устройство.

Для того, чтобы сохранить жизнь батарее, нужно следить за исправной работой генератора, снимать при подзарядке аккумулятор с автомобиля, контролировать температуру, отключать зарядное устройство при перегреве. Еще один совет - периодически проверять состояние самой батареи. Для этого нужно специальное оборудование - компактные мультиметры дают лишь поверхностные данные.

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Важный момент: тяговые литиевые аккумуляторы в электромобилях пожароопасны. Но производители меняют химический состав аккумуляторов, благодаря чему пожароопасность снижается. Например, литий-железо-фосфатные АКБ более безопасны чем литий-ионные, натриевые вообще не несут угрозы возгорания.

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