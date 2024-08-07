Водителям напомнят о вреде алкоголя значками на бутылках

В РФ начнут ставить крупные значки на алкоголь с напоминаниями для водителей. В Госдуме задумались об ужесточении правил продажи алкоголя на территории России. Помимо этого, производителей спиртосодержащих напитков хотят напоминать о вреде употребления для водителей, беременных и детей не только читаемой информацией, но и крупными значками.

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Кроме того, не исключено, что аналогичные обязанности введут и для производителей энергетических напитков, в том числе безалкогольных.

«Алкоголь и энергетики нужно маркировать. Дети, беременные, водители должны чётко понимать, что употребление яда бесследно для них не пройдёт», — подчеркнул один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.

Ожидается, что на рассмотрение Госдумы законопроект будет внесён во время осенней сессии одновременно с другими антиалкогольными проектами. В частности, планируется ввести запрет на торговлю спиртосодержащими напитками в прикассовых зонах, а также появление обязательной маркировки энергетиков.

В июне врач объяснила причину дорожного гипноза водителей. При неоднократном повторении симптомов нужно обратиться к специалисту. Возможно, организм таким образом даёт понять о проблемах со здоровьем.