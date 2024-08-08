АвтоВАЗ запустит производство Lada Aura в сентябре 2024 года

В сентябре этого года АвтоВАЗ запустит производство новой машины Lada Aura. Об этом сказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в ходе совещания у президента Владимира Путина.

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Он уточнил, что компания вернула в производство Largus, а с сентября будет выпускать Lada Aura.

Также производство перезапущено на площадках бывших заграничных автоконцернов в Санкт-Петербурге, Калужской и Московской областях.

Как ранее писала "РГ", Владимир Путин тестировал Lada Aura и на трассе М-11 и оценил ее как хорошую, комфортную, управляемую машину.