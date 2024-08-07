Путин рассказал, что думает о Lada Aura

Президент РФ Владимир Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 7 августа, глава государства принял участие в совещании с членами правительства.

До этого, 16 июля, Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева». На опубликованных кадрах видно, как глава государства едет за рулем черной Lada Aura. При этом позади него следуют несколько Aurus Komendant с мигалками.

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Тогда Владимир Путин назвал Lada Aura хорошей машиной.