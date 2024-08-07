Volkswagen выпустит в 2025 году нового конкурента Renault Kardian и Fiat Pulse.

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Volkswagen планирует представить в 2025 году новую компактную модель SUV, производство которой наладят на заводе в бразильском Таубате, штат Сан-Паулу.

Новинка представляет собой более маленькую и экономичную модель по сравнению с Nivus, она призвана конкурировать с Renault Kardian и Fiat Pulse, а также с будущим компактным кроссовером от Chevrolet. В настоящее время прототипы проходят тестовые испытания в камуфляже, что свидетельствует о скором старте производства.

Снимки нового автомобиля завирусились в Сети, из них очевидно, что модель войдет в категорию доступных и малогабаритных кроссоверов. После предстоящего рестайлинга Nivus получит более высокий статус, а новый проект 246 займет нишу между моделями Polo и Nivus. Кузов мини-внедорожника не будет купеобразной формы, у него стандартная конфигурация, под капотом – турбомотор объемом 1,0 л мощностью 116 л. с. Такой подход позволит Volkswagen установить более привлекательную цену на автомобиль, и не конкурировать с более дорогими моделями Nivus и T-Cross, оснащенных мотором 200 TSI. Н

овый SUV позиционируется, как одна из ключевых новинок Volkswagen в 2025 году. Модель построена на модульной платформе MQB – ее используют на заводе в Таубате для производства Polo. Дизайн новинки будет выполнен в стиле, аналогичном Tiguan, особенно в передней его части.