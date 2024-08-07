Регионы сами смогут регулировать движение самокатов

Власти регионов смогут регулировать движение СИМ в городах самостоятельно. Глава комитета Совета Федераций по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, согласно которому администрация Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получит возможность регулировать движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также устанавливать для пользователей этого транспорта штрафы, самостоятельно.

© Quto.ru

Автор поправок в закон «О безопасности дорожного движения» отметил, что сегодня движение электросамокатов регламентируется ПДД, а ответственность за нарушения — Кодексом об административных правонарушениях.

Новая же норма позволит властям по своему усмотрению устанавливать знаки запрета движения, устанавливать зоны парковки и определять другие действующие для водителей СИМ ограничения. Помимо этого, за нарушение требований можно будет устанавливать повышенные штрафные санкции.

Кутепов отметил, что соответствующие полномочия, в первую очередь, необходимо дать администрациям крупных городов с высоким уровнем аварийности.

Кроме того, сенатор предложил закрепить в российском законодательстве требования к операторам кикшеринговых компаний. В частности, они обязаны анализировать и устранять причины аварий и нарушений с участием прокатных самокатов, не допускать неисправную технику к эксплуатации, проводить регулярное техобслуживание СИМ и обеспечивать стоянку или хранение на территории крупных городов.

Впрочем, в Санкт-Петербурге решили начать борьбу с нарушителями на средствах индивидуальной мобильности самостоятельно. Так, с 1 августа 2024 года в северной столице запретили парковку электросамокатов. Губернатор города Александр Беглов поручил ограничить стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центральных районах мегаполиса.