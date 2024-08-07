Названы марки машин, которые часто незаконно паркуются на местах для инвалидов

Автомобили Kia чаще всего увозил эвакуатор из-за парковки на «инвалидных» местах. На парковочных местах, предназначенных для людей с инвалидностью, парковаться могут только автомобили, оснащённые знаком «Инвалид» и внесённые в соответствующий Федеральный реестр. С начала года в Москве с подобных парковочных мест были эвакуированы более 20 тыс.

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машин за нарушение правил стоянки, сообщает Дептранс.

Чаще всего без обоснований на «инвалидных» парковочных местах оставляют свои машины владельцы Kia (2 249 шт. за полгода), Geely (1 595 шт.), Chery (1 540 шт.), Volkswagen (1 369 шт.) и Nissan (1 223 шт.).

Заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что в Москве для людей с инвалидностью предназначены не менее 10% от общего количества парковочных мест.

«Мы призываем остальных водителей не занимать такие места и не лишать возможности припарковаться тех, кому это необходимо», — заявил чиновник.

Ранее Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, предложил освободить от штрафов за неоплаченную парковку водителей со специальным знаком «Инвалид» на автомобиле и внесённых в соответствующий реестр. Депутат отметил, что часто получает обращения от граждан с ограничениями по здоровью, которые сталкиваются с отсутствием бесплатных мест для инвалидов. «В результате они вынуждены пользоваться парковками для общего пользования, однако в этом случае получают штрафы за нарушения правил парковки», — пояснил чиновник.

В начале лета на рассмотрение правительства был направлен законопроект, значительно усиливающий ответственность за использование опознавательного знака «Инвалид» на автомобиле. За это деяние хотят начать лишать водительских прав, но только в случае повторного нарушения.