Машины в России могут подорожать в два раза к 2030 году

За последние 2,5 года легковые автомобили подорожали в два раза и по прогнозам ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) с предполагаемыми размерами увеличения утильсбора подорожают к 2030 году еще в два раза.

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По подсчетам РОАД, в 2014 году новые машины могли себе позволить около 33 процентов автомобилистов. В 2023-м - только 15%. К 2030-му их число составит всего 5-7%.

Ранее сегодня сообщалось, что Минпромторг может отказаться от повышения утильсбора на машины. Там отметили, что продолжают анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора.

До этого сообщалось, что утильсбор собираются повысить с 1 октября, причем сразу на 70−85%, а далее индексировать его каждый год на 10−20% вплоть до 2030 года.

В этом случае, как отмечали эксперты, опрошенные "РГ", иномарки из КНР существенно подорожают.