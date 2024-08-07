В России впервые за два года упали продажи электромобилей

В России зафиксирован спад спроса на электрокары. Продажи «зеленых» автомобилей снизились впервые за два года, сообщает «Автостат». По данным агентства, в июле дилеры реализовали 1094 электрокара, и это на один процент меньше, чем в том же месяце 2023 года. Причем спрос планомерно снижался от месяца к месяцу с марта этого года, однако в годовом сравнении сегмент оставался в «плюсе» почти два года, а именно 22 месяца. Но в июле тенденция нарушилась.

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Исторический рекорд продаж электромобилей был зафиксирован в марте этого года, когда было продано 2,5 тысячи таких машин. В «Автостате» отмечают, что уменьшается и доля электромобилей в общем объеме рынка новых легковушек: в июле 2024-го она составила 0,8 процента, хотя еще в начале года находилась на пике — 1,9 процента.

«Одна из причин падения продаж это то, что до апреля можно было ввозить в страну автомобили через Киргизию и другие страны EАЭC по сниженным таможенным пошлинам, но теперь этого нет, — считают в агентстве. — Впрочем, рассматривая итоги семи месяцев, мы видим, что рынок электрокаров демонстрирует уверенный рост». За этот период в России было продано 11 387 новых электромобиля, что в 2,1 раза больше, чем в январе–июле 2023 года. «Положение дел в сегменте сегодня больше напоминает некое «плато», и трудно предположить, в какую сторону оно будет меняться», — говорится в отчете «Автостата».

Наибольшей популярностью у россиян пользуются электрокары Zeekr, которые поставляют в страну по параллельным каналам, — их в июле было продано 499 штук, то есть почти половина от общего объема. На втором месте с огромным отрывом находится российская марка Evolute с результатом 83 проданные машины, а замыкает первую тройку «Москвич» (77 штук). В топ-5 по итогам месяца попали Volkswagen (68 штук) и Avatr (56 штук).