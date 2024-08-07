Эксперт рассказал, как утильсбор повлияет на российский автопром

Эксперт призвал Россию брать пример с белорусского автопрома. Индексация утильсбора должна подтолкнуть зарубежных автопроизводителей к локализации в России. В таком случае ставку утильсбора должно компенсировать государство, рассказал доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артём Меренков.

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По словам эксперта, из-за регулярного роста ставки к 2030 году только 5−7% жителей России смогу позволить себе приобрести автомобиль. Напомним, очередная индексация пока запланирована на 1 октября этого года — плюс 70−85%. А затем ставка будет увеличиваться ежегодно вплоть до 2030 года. В итоге размер сбора вырастет в 3,9 раза от действующего сегодня, а коэффициент расчёта вырастет до 58,62.

Меренков отметил, что в 2021 и 2022 годах необходимо было насытить российских автомобильный рынок, поэтому появились всевозможные меры поддержки. Следующий этап — это развитие автомобильной промышленности внутри страны. В итоге это должно привести к снижению стоимости производства и созданию новых рабочих мест. Именно этим объясняется индексация утилизационного сбора, считает эксперт.

Специалист назвал утильсбор мерой защиты рынка. Однако он считает, что «важно не наступить на собственные грабли». Для локализации производства внутри страны нужно иметь инженерный потенциал и выпуск запчастей и компонентов. «В этом случае не будут возникать ситуации, когда у «Волги» китайский руль», — прокомментировал Меренков. Он отметил, что соседняя Белоруссия опережает России в этом вопросе, и с неё России нужно брать пример.

Ранее дилеры обратились в Минпромторг и Минфин с просьбой разъяснить, на что будут направлены средства от утилизационного сбора. В РОАД неоднократно заявляли, что подобное решение приведёт к резкому росту цен и, как следствие, обвалу авторынка страны. Хотя бы потому, что россиян, которые смогут пробрести заоблачно дорогие машины, станет намного меньше.

Однако в министерстве промышленности и торговли России не приняли финальное решение по поводу индексации ставок утилизационного сбора на ввозимые на территорию страны машины. На сегодняшний день в ведомстве продолжается обсуждение необходимости корректировки размера ставок.