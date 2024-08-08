Rolls-Royce представила Spectre Semaphore

Компания Rolls-Royce выпустила лимонно-желтый Spectre в честь Калифорнии. Электрокар построен в единственном экземпляре и снова демонстрирует возможности отделения Bespoke. Например, окраска капота «под мрамор» заняла 160 часов, а сама абстракция символизирует разнообразие Калифорнии — от залитых солнцем пляжей на юге до серебристых горных шапок на востоке. Публичная премьера Spectre Semaphore состоится 16 августа на мероприятии The Quail, A Motorsports Gathering.

© Motor.ru

На автомобильную неделю в Монтерее отделение Rolls-Royce Bespoke приедет не с пустыми руками. Главным экспонатом британцев станет купе Spectre Semaphore, которое, по их мнению, отражает «новые стандарты роскоши молодой клиентуры». Как обычно, автомобиль удивит отделкой. В первую очередь — цветом Bespoke Semaphore Yellow и абстрактной графикой на капоте, символизирующей разнообразие пейзажей Калифорнии. Разработка и нанесение этого узора заняли 160 часов.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Цветовая схема салона Spectre Semaphore — это комбинация двух лимонных оттенков, Bespoke Lemon Yellow и Citrine Yellow, на контрасте с которыми выступают серый Slate Grey и белый Grace White с прострочкой Lemon Yellow. Под общий антураж подогнали даже интерфейс цифровой «приборки», а также деревянные вставки на передней панели, которые окрасили эмалью Cashmere Grey с добавлением серебристых слюдяных чешуек.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

По части техники всё без изменений. Силовая установка Spectre развивает 585 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до ста суперкупе разгоняется за 4,5 секунды, дальность хода — 520 километров по циклу WLTP. Электрокар оснащается подвеской Planar с размыкаемыми стабилизаторами поперечной устойчивости, подруливающей задней осью и медиасистемой на архитектуре SPIRIT.