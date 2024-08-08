Названы самые востребованные кроссоверы и внедорожники в России

Кроссоверы Haval, Chery и Geely популярнее в России, чем Lada Niva. Согласно статистике по продажам новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), которую публикует агентство «Автостат», больше всего россияне любят Haval Jolion и голосуют за него рублем. Так, в июле было продано более восьми тысяч Джолионов, чуть больше шести тысяч Chery Tiggo 7 Pro Max и почти пять тысяч Сhery Tiggo 4 Pro. Для сравнения: отечественная Lada Niva Travel в прошлом месяце разошлась в количестве 3,7 тысячи штук, а Niva Legend — 3,4 тысячи.

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Из отчета о продажах в сегменте SUV по итогам июля 2024 года следует, что Haval Jolion завершил месяц с 8292 проданными экземплярами, и это на 92,7 процента больше прошлогоднего результата. Показатель Chery Tiggo 7 Pro Max — 6093 единицы (+26,5 процента), а Tiggo 4 Pro – 4917 (+65,1 процента).

В список любимых кроссоверов россиян также попал Changan CS55 Plus, который в июле нашел 4597 владельцев, продемонстрировав тем самым рост в 2,7 раза и заняв четвертое место в рейтинге. Пятерку лидеров замкнул Geely Monjaro, разошедшийся тиражом 3853 экземпляра, что соответствует росту продаж в 2,5 раза.

На шестой строчке Omoda C5 (3844 шт.; +0,9 процента), на седьмой Lada Niva Travel (3756 шт.; +23,3 процента), на восьмой Belgee X50 (3646 шт.), на девятой Lada Niva Legend (3416 шт.; +14,5 процента), а на десятой Haval M6 (3399 шт.; рост в 1,5 раза).

Всего во второй летний месяц в стране реализовали 136 221 новую легковушку, что на 42,4 процента больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 9,5 процента больше, чем в июне 2024-го.