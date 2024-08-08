Появились фото интерьера нового гиперкара от экс-дизайнера Bugatti и Koenigsegg

Дизайнер Александр Селипанов показал гиперкар Nilu. В его основе лежит идея аналоговой брутальности, поэтому двигатель здесь атмосферный, коробка передач механическая, а единственный дисплей встроен в салонное зеркало. Но продавать Nilu будет, конечно же, дизайн с выставленными напоказ компонентами подвески и двигателя. Всего выпустят 69 машин, из них 15 трековых и 54 дорожных.

© Motor.ru

Дизайнер Александр Селипанов, в этом году основавший собственный автомобильный бренд Nilu27, представил дебютный проект — гиперкар Nilu. У машины брутальный нейкед-дизайн, углепластиковый монокок с покрытыми керамикой алюминиевыми подрамниками и подвески типа push-rod на очень длинных поперечных рычагах. Двигатель — «атмосферник» V12 6.5 от новозеландской Hartley Engines. Он выдает 1070 лошадиных сил и 860 Нм крутящего момента и благодаря короткому ходу поршня раскручивается до 13 тысяч оборотов в минуту.

© Nilu27

Агрегат получил оптимизированную камеру сгорания, индивидуальные корпуса дроссельных заслонок и уникальную компоновку Hot V с поменявшимися местами впуском и выпуском. Такая схема улучшила терморегуляцию и позволила сделать «террариум» выпускного коллектора частью общей стилистики. Из-за сложной геометрии и размеров выпускной тракт Nilu пришлось печатать на 3D-принтере из жаропрочного инконеля, а трио концевых патрубков вообще спроектировано под вдохновение от сопел «Спейс шаттла».

© Nilu27

© Nilu27

© Nilu27

© Nilu27

Одержимость технологиями делает автомобили безопасными, удобными, но эмоционально стерильными. Поэтому у гиперкара Селипанова механическая коробка передач CIMA с Н-образной схемой переключений и никаких раздражителей в салоне. Нет возможности даже выбрать режим движения, а единственный дисплей встроен в зеркало для улучшения обзора. Сиденья фиксированные, регулируются педальный узел, подголовники и боковые зеркала — разумеется, вручную.

© Nilu27

© Nilu27

© Nilu27

© Nilu27

Первая партия из 15 гиперкаров будет собрана компанией Aria Group в Ирвине, США. Это будут машины без допуска на обычные дороги. Омологированая версия Nilu появится позже и выйдет в количестве 54 штук. Четыре из них получат уникальный дизайн, который станет развитием первоначальной стилистики. Цены на двухдверку пока не объявлены.