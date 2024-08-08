Эксперт рассказал, где в автобусе и маршрутке самые безопасные места

Обычно пользователи общественного транспорта не задумываются о собственной безопасности и редко спрашивают себя: «А что будет, если…». Оно и понятно — все погружены в собственные дела, проблемы и мысли. Многие не отрывают взгляд от экрана смартфона и полностью отключены от окружающего мира. Увы, непредвиденные ситуации случаются без предупреждений, и тогда начинается паника. Что делать, если автобус попал в аварию и какие места в нём наиболее безопасные? Мы расскажем об этом со ссылкой на эксперта по выживанию и оказанию первой помощи Эда Халилова.

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Самая большая опасность — это, конечно же, ДТП. Особенно на трассе, где скорости высокие. Впрочем, городскую среду также не стоит недооценивать. Иногда автобусы с людьми переворачиваются, поэтому выбор наиболее безопасных мест имеет принципиальную, если не сказать жизненную важность. Часто граждане рвутся на передний ряд сидений (в случае с городскими маршрутными автобусами), поближе к водителю — здесь свободнее, комфортнее и лучше обзор. Не сравнить с набитым пассажирами и их вещами салоном. Правда, есть важный нюанс — при лобовом столкновении сидящие спереди получают серьёзные увечья или даже погибают в первую очередь. Ведь именно они первым «соприкасаются» с препятствием.

Первое правило — обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности. Так вы банально не вылетите через лобовое стекло и не ударитесь о переднюю панель головой. И никогда не слушайте истории про то, как «не пристёгнутый троюрдный брат двоюрдной сестры при аварии катапультировался через «лобовуху» и поэтому остался жив»».

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Переходим в заднюю (основную) часть салона. Как отмечает эксперт, часто пассажиры стараются сесть поближе к окну — его можно приоткрыть, насладиться набегающим потоком свежего воздуха и видеть пейзаж, а не вспотевшего соседа. Но с точки зрения безопасности такие посадочные места тоже под вопросом. При боковом ударе находящиеся с самого края зачастую получают тяжёлые травмы вплоть до переломов ног. Кроме того, существует риск удариться головой о стекло или пораниться осколками, когда оно разбивается.

Быть может, стоит сразу бежать в хвостовой отсек? Тут тоже не всё однозначно. Сидящие в самом конце салона могут пострадать, когда едущий позади водитель отвлекся или у его машины отказывают тормоза. К сожалению, такое тоже случается. Понятно, что пассажиры часто не имеют возможности выбирать посадочные места, а «приземляются» на свободные. Мы лишь предупреждаем и призываем учитывать риски.

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Сложно назвать какое-то одно место панацеей, поскольку ситуации бывают разные. Но наиболее безопасные находятся в середине. Подальше от передней и задней части автомобиля, а также боковых окон. Вновь напомним: не забывайте пристегиваться (если, конечно ремни на месте)! При перевороте людей начинает «перемешивать» словно в огромном блендере. Поверьте, это страшно. Не пристегнутый будет летать по всему салону и наносить увечья другим: все пассажиры находятся в одной «лодке», и «косяк» одного может стоить здоровья другим.

А как насчёт больших рейсовых автобусов-лайнеров? Cразу возникает резонный вопрос — можно ли их считать более безопасными, чем маршрутки? Эксперт отвечает: самый безопасный транспорт — это тот, где водитель не превышает скорость, он выспался и у него есть сменщик. Огромный экспресс хорошо видно на дороге, часто оснащён исправными ремнями и — внимание! — имеет аварийный выход. С точки зрения безопасности оптимальными считаются пять рядов от него — через центральную дверь быстрее всего происходит эвакуация. Ну а самые безопасные места – это ближайшие к аварийному выходу.

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Как действовать в случае аварии? Если машина перевернулась или заклинило дверь, то, вероятно, придётся выбираться через окно. Разбить его отнюдь не так просто, как может показаться. Методы следующие. Первый — попытаться высадить стекло ногой, держась руками за верхнюю часть спинок сидений. Второй – использовать металлическую застёжку ремня безопасности от крайнего сиденья, снятый подголовник (а именно его металлические «штыри») или зажатый в руке ключ. На всякий случай рекомендуется иметь при себе складной нож со стеклобоем. Удары наносятся не в центр стекла, а в угол.

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Куда ставить сумку с вещами? Это тоже весьма важный вопрос! Эд Халилов отмечает, что проход лучше не занимать, ведь при эвакуации вам и другим придётся быстро покинуть транспортное средство. Можно закинуть поклажу на верхние полки, если они закрываются. Правда, следует учитывать, что в экстренной ситуации она начнёт падать на головы. Поэтому самый безопасный вариант — по возможности убирать вещи под сиденье. Кстати, это удобно ещё и потому, что сумка всегда в оперативном доступе. А, значит, за водой, пауэрбанком и аптечкой не придётся далеко тянуться.