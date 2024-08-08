Кроссовер Acura RDX обновили за счет новой радиаторной решетки и салона

Модель японской марки снабдили изменённой центральной консолью с увеличенными подстаканниками и иначе расположенной нишей для беспроводной зарядки смартфонов.

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Актуальный паркетник Acura RDX третьего поколения дебютировал в 2018 году, а обновление эта модель пережила осенью 2021-го. Основным рынком для этого бренда являются Штаты, при этом за прошлый год продажи RDX значительно увеличились: по данным Goodcarbadcar.net, американцы по итогам 2023-го купили 39 228 экземпляров, что на 58,5% больше, чем годом ранее.

Теперь японский производитель ещё раз обновил Acura RDX: посвежевшему паркетнику присвоили 2025 модельный год. У такого кроссовера есть несколько визуальных отличий, самым заметным из них является новая решётка радиатора, которая сохранила свою пятиугольную форму, но получила иной рисунок – в виде сетки, где линии образуют крупные ромбы (у дореформенной версии были объёмные ромбики, которые расходятся в стороны от логотипа марки).

Ещё в списке внешних изменений числятся новые чёрные 19-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна (они положены базовым версиям, как и глянцево-чёрный декор), а также – для версии A-Spec – двухцветные 10-спицевые «катки» размером 20 дюймов. Ещё палитра цветов кузова пополнилась за счёт нескольких новых вариантов – Solar Silver, Canyon River Blue и Urban Grey Pearl.

В ходе обновления Acura RDX пересмотрели и интерьер. В частности, модель получила изменённую центральную консоль с увеличенными подстаканниками и иначе (более удобно) расположенной нишей для беспроводной зарядки смартфонов. Кроме того, пользователям с активированным Apple CarPlay и Android Auto доступен широкоформатный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,2 дюйма.

Тем, кто сделает выбор в пользу посвежевшего Acura RDX в версиях Advance или A-Spec с пакетом Advance, достанутся кожаная обивка, подсветка посвежевшей центральной консоли, а также дополнительная подсветка динамиков, расположенных в передней и задней части салона.

Технику модели в ходе обновления трогать не стали. Кроссовер оснащается рядной бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, отдача которой составляет 276 л.с. В пару этому мотору, как и ранее, идёт десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Модели по-прежнему доступна система полного привода Super Handling AWD (с индивидуальными муфтами подключения задних колёс).

Производство посвежевшего кроссовера Acura RDX налажено на мощностях завода East Liberty Auto в Огайо (США), там же, где сейчас выпускают Acura MDX. Цены обновлённого SUV станут известны позже. Дореформенный вариант 2024 модельного года в США можно купить за 44 350 – 54 150 долларов (эквивалентно примерно 3,8 – 4,6 млн рублей по текущему курсу).