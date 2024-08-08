Каждый пятый опрошенный россиянин владеет отечественным автомобилем

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. У 21% россиян в семье или личном пользовании есть отечественный автомобиль, у 36% - европейской или американской марки, еще у 17% - китайская или корейская машина. При этом четверть россиян (26%) не имеет автомобилей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и каршерингового сервиса "Делимобиль", которое есть в распоряжении ТАСС.

Исследование проходило методом онлайн-опроса среди 2,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

Большинство опрошенных (63%) совершает поездки на автомобиле ежедневно, 13% - от трех до пяти раз в неделю, 7% - два-три раза в неделю, еще 17% - несколько раз в месяц.

Более половины респондентов (54%) не проводят профилактическое обслуживание автомобиля и обращаются в сервис только при поломках. Еще 20% опрошенных тратят на профилактическое обслуживание до 20 тыс. рублей в год, 13% россиян отметили, что в год на профилактику уходит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Только 8% опрошенных отметили, что отдают за профилактику более 100 тыс. рублей в год, 5% - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

По данным исследования, почти половина опрошенных (49%) тратит на ОСАГО от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в год, треть (28%) респондентов - менее 5 тыс. рублей, 11% указали, что ОСАГО обходится им в сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для 12% россиян - свыше 30 тыс. ежегодно. "В первом полугодии 2024 года средняя цена на полис ОСАГО составила 6 988 рублей. Это на 1,1% выше, чем в первом полугодии 2023 года: тогда средняя стоимость полиса составляла 6 909 рублей.", - добавил менеджер продуктового маркетинга "Сравни" Денис Махнев.

Большая часть россиян (53%) за последний год не тратила денег на ремонт автомобиля, так как он не требовался. При этом 22% респондентов потратили на ремонт до 50 тыс. рублей, 11% - более 300 тыс. рублей, 9% - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и 5% - от 100 тыс. до 300 тыс.