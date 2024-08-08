Еще один туристический автобус Sollers будут выпускать в РФ

«За рулем» рассказал о новом российском автобусе Sollers SA9.

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Компания Соллерс выходит в принципиально новый для себя сегмент. Дилерам и партнерам показали туристический автобус SA9, сборку которого наладят на бывшем заводе Mazda во Владивостоке.

В оригинале это, разумеется, китайский автобус Ankai A9. Технические характеристики пока не обнародованы. «Донор» оснащается дизелем Weichai и механической коробкой передач Fast Gear. Автобус длиной 12 метров рассчитан на 50 пассажиров. Есть и другие модификации. Интересно, что в интернете появились фотографии двух разных автобусов. На официальной странице Соллерса показана версия, которая отличается от китайского исходника только эмблемами.

А на снимках с закрытого дилерского мероприятия на машине явно видно разделенное надвое ветровое стекло вместо цельного. Возможно, это одна из мер по адаптации модели для российских условий эксплуатации: менять стекло по половинкам в случае повреждения проще и дешевле, чем целое.