Рассекречен суперкар Nilu от Саши Селипанова: крутой дизайн и атмосферный V12

Молодая компания Nilu27, основанная известным автомобильным дизайнером Сашей Селипановым и его женой Инной Селипановой, полностью рассекретила дизайн своего дебютного суперкара. Nilu разработан для гоночного трека, но будет и дорожная версия.

Вообще-то премьера суперкара Nilu была намечена на 15 августа — она остаётся в силе, просто тогда машину покажут публике живьём в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния), а сегодня состоялась заочная премьера, которой предшествовала серия тизеров.

Напомним, что Саша Селипанов — это один из самых известных в мире автомобильных дизайнеров, которого можно условно назвать нашим соотечественником: он родился в Тбилиси, школьные годы провёл в Москве, автомобильному дизайну обучался в калифорнийском ArtCenter College of Design и в российских МАМИ и «Строгановке». Карьерный трек Саши Селипанова пролегал через компании Volkswagen, Lamborghini, Bugatti, Genesis, Koenigsegg и в итоге привёл его к собственному бизнесу. В прошлом году Саша вместе с женой Инной открыл дизайн-студию Hardline27 с офисами в Лос-Анджелесе и Берлине, а Nilu27 — это уже их совместная автомобильная компания, она основана в этом году.

Цифра 27 в названиях дизайн-студии и автомобильной компании отсылает к стартовому номеру, под которым выступали многие легендарные пилоты Формулы-1, в том числе Жиль Вильнев, Жан Алези, Найджел Мэнселл, Айртон Сенна и Ален Прост. В свою очередь имя Nilu образовано путём слияния имён дочерей супругов Селипановых — Ники и Люсии. Дебютный суперкар Саши Селипанова называется просто Nilu, отдельного модельного имени или индекса у него нет.

Выглядит Nilu эффектно — видно, что у Саши большой опыт работы с суперкарами, при этом Nilu — не сборник цитат, он имеет весьма самобытный образ и много интересных деталей. Nilu можно сравнить с нейкед-байками — шасси, двигатель и часть силового каркаса выставлены напоказ. Фар нет, потому что Nilu не предназначен для дорого общего пользования, а вот аэродинамическое оперение у Nilu для трекового суперкара очень лаконичное, без выступающих за габариты кузова элементов.

Nilu позиционируется как вызов современной автомобильной индустрии с её засильем электроники и всевозможными умными ассистентами водителя. Nilu должен вернуть водителю утраченную связь с машиной и позволить наслаждаться ей без ограничений. Аналоговая эстетика особенно хорошо чувствуется в салоне Nilu, где нет экранов, кроме одного маленького в зеркале заднего вида. На руле нет ни одной кнопки. Селекторов ездовых режимов тоже нет, потому что Nilu изначально будет настроен оптимальным образом. Между тем немногочисленные тумблеры и выключатели на потолочной консоли выглядят потрясающе, подчёркивая внимание Саши Селипанова к мелким деталям.

Отдельный шедевр — это щиток приборов Nilu: он состоит из двух симметричных секций и четырёх крупных круглых стрелочных циферблатов в ажурных металлических рамках. Крайние циферблаты — это спидометр и тахометр, они находятся слева и справа от руля соответственно, напоминая о ле-мановских гоночных машинах 1960-х. Замок зажигания находится под площадкой рычага МКП с открытыми пазами, задняя передач имеет откидной предохранитель, страхующих водителя от ошибки. Кресла в Nilu фиксированные, а педальный узел, руль и наружные зеркала заднего вида имеют механические регулировки — никаких электроприводов!

В основе Nilu лежит углепластиковый монокок, к нему спереди и сзади прикручены трубчатые алюминиевые подрамники, к которым крепятся силовой агрегат и подвеска. Саша нарочно отказался от модных нынче композитных подрамников, как у Lamborghini Revuelto, потому что классические трубчатые лучше выглядят, обеспечивают лучший отвод тепла и лучший доступ к узлам и агрегатам при обслуживании. Подвеска у Nilu пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу» и с толкающими штангами (пуш-род). Кованые колёса с центральной гайкой крепления изготовлены итальянской компанией AppTech, но их дизайн разработан в Nilu27. Мощные карбон-керамические тормоза поставляет Brembo. Колёса — Michelin Pilot Sport Cup 2 R размерности 265/35 R 20 спереди и 325/30 R 21 сзади. Сухая масса суперкара — 1200 кг.

6,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель V12 для Nilu разработала новозеландская компания Hartley Engines: он короткоходный, высокообортный, с углом развала 80 градусов и индивидуальным корпусом дроссельной заслонки для каждого цилиндра. Напечатанная на 3D-принтере инконелевая система выпуска намеренно выведена наверх для лучшего охлаждения и чтобы ей можно было любоваться. Максимальная мощность двигателя превысит 1000 л.с., то есть он превзойдёт 8,3-литровый атмосферный V16 новейшего Bugatti Tourbillon и 4,5-литровый атмосферный V10 фирмы Cosworth, установленный на трековом суперкаре Red Bull RB17. Коробка передач у Nilu — 7-ступенчатая «механика» итальянской компании CIMA, вся мощность передаётся на задние колёса. До 100 км/ч Nilu разгоняется за 3 с, максимальная скорость — 400 км/ч.

Nilu27 собирается выпустить только 15 экземпляров своего дебютного суперкара, их соберут в ручном режиме на заводе Aria Group в калифорнийском Ирвайне. Дата начала производства и цена Nilu пока не названы, зато уже обещан дорожный вариант модели — его изготовят тиражом 54 экземпляра.