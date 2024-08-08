Автоэксперт объяснил, почему нельзя мыть машину из ведра

Собственник кузовных автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин рассказал "Российской газете", почему нельзя мыть машину из ведра.

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"Когда автомобиль моется из ведра, он моется чаще всего губкой, иногда тряпкой, что ещё хуже.

Как проходит ручная мойка: намочили губку в воде и трем грязные места на кузове автомобиля. По сути, губка скребёт по грязи, которая состоит в основном из песка. А песок обладает абразивными свойствами. Все эти мелкие частицы растираются, иногда даже с усилием, по лакокрасочному покрытию. Далее губку, которой повозили по грязи, ополаскивают в ведре с водой, но, естественно, песок из неё вымывается не весь. Вновь абразивные частицы царапают лакокрасочное покрытие.

Примерно то же самое происходит при мытье специальными щетками.

Самое правильное - это бесконтактная двухфазная мойка. Сначала автомобиль обрабатывается пеной, чтобы поднять грязь. Далее она смывается водой под давлением. Уже после этого можно протирать автомобиль специальной тряпкой, когда на кузове нет песка. И даже при двухфазной мойке есть вероятность того, что на труднодоступных местах (например, уплотнительные резинки) останутся частицы песка, которые могут проникнуть на кузов. Тогда, при использовании тряпки, эти частицы могут оставить микроскопические царапины на кузове. В последствии такие следы убираются только полировкой. Поэтому чем меньше ручного будет в процессе мойки кузова автомобиля, тем лучше", - отметил специалист.

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