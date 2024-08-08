Приложение «Парковки России» стало удобнее

В «Парковках России» можно изменить время начала стоянки при ее досрочном завершении.

В приложении «Парковки России» теперь можно менять время начала стоянки, даже если парковочная сессия была завершена досрочно. Не нужно ждать, пока сессия закончится — есть возможность остановить ее и поменять время начала. Для работы новой функции следует установить последнюю версию приложения.

Напомним, что раньше эта возможность была доступна только по истечении оплаченного периода и не действовала, если завершить парковку досрочно. Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта, сообщил, что в этом году функцией изменения времени начала парковки уже воспользовались более 100 тыс. водителей, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он добавил, что по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжается работа над улучшением сервисов для комфорта автомобилистов.

Мнение специалиста Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.нет»: