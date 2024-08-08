В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на автошколы

В РФ маткапитал разрешат тратить на автошколы. Материнский капитал предложено разрешить тратить на обучение. По словам главы комитета по региональной политике Алексея Диденко, которые приводят «Известия», нововведение позволит улучшить качество жизни семей с детьми на территории России.

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«В целях повышения социальной поддержки и улучшения качества жизни семей с детьми в России прошу вас поддержать законодательное расширении программы “Материнский (семейный) капитал”. Предлагаю включить в перечень допустимых расходов материнского капитала обучение в автошколе одного из родителей», — говорится в депутатском запросе на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

При этом уточняется, что выделенных средств должно хватать не только на получение первого водительского удостоверения, но и открытия дополнительных категорий.

«Сегодня средняя стоимость обучения в автошколе в регионах России превышает 25 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — вдвое выше. Включение обучения в автошколе в программу материнского капитала станет значимой поддержкой для семей», — подчеркнул политик.

Автор инициативы также отмечает, что получение водительских прав позволит повысит мобильность семей, особенно многодетных, имеющих право на льготы на приобретение машины, а в ряде регионов — на бесплатную парковку.