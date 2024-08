Ford анонсировал электровелосипеды в стиле Bronco и Mustang

Ford объявил, что будет сотрудничать с велосипедной компанией N plus по созданию двух новых электровелосипедов, вдохновленных наиболее культовыми моделями автопроизводителя — Bronco и Mustang.

Это не первое сотрудничество автомобильной компании с производителями велосипедов. GM, Porsche, Jeep, Polestar и другие пытались сделать то же самое с разной степенью успеха. Но Ford утверждает, что его велосипеды будут уникальными, поскольку они напрямую связаны с двумя известнейшими моделями компании.

Электровелосипед Bronco будет очень крепким и предназначенным для езды по пересеченной местности. Компания заявляет, что велосипед будет оснащен 750-ваттным мотор-колесом, генерирующим 85 Нм крутящего момента.

Байк также будет иметь двойную подвеску, которую Ford назвал GOAT, что, по данным компании, означает «Проезжающий любую местность» (Goes Over Any Type of Terrain). Седло, вдохновленное мотоциклом, будет эксклюзивным для велосипеда Bronco.

Он сможет развивать максимальную скорость 45 км/ч. Батарея велосипеда может обеспечить запас хода до 96,5 км в зависимости от маршрута, стиля вождения и использования энергии. Полная зарядка аккумулятора занимает до 3,5 часа.

Электровелосипеды Mustang будут выпущены в двух комплектациях, оба будут иметь схожие технические характеристики с байком Bronco. Будет выпущена стандартная и лимитированная модель Mustang 60th Anniversary Edition, которая будет доступна исключительно через дилеров Ford. Оба велосипеда будут «имитировать культовый спортивный автомобиль», говорят в Ford.

Электробайк Bronco будет «обут» в жесткие шины Pirelli Scorpion Enduro M, а электробайк Mustang — в полуслики Pirelli Angel GT. Оба велосипеда будут оснащены четырехпоршневыми гидравлическими тормозами и ЖК-дисплеями, которые будут предоставлять информацию о скорости, времени автономной работы и запасе хода в режиме реального времени.

Ни один из велосипедов не будет дешевым. Цена на электробайк Bronco стартует от $4,500, с дополнительными $350 за любой цвет, отличный от стандартного цвета Area 51. Велосипед Mustang будет продаваться за $4,000, с аналогичной возможностью выбрать другой цвет, кроме базового карбонизированного серого цвета металлик. Оба электровелосипеда уже можно предварительно заказать на сайте компании, а поставки начнутся позже в этом году.