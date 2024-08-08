Новый Kia Sportage частично снял камуфляж

Компания Kia продолжает тестирование рестайлинг-версии Sportage: модель с периодичностью замечают на дорогах в Южной Корее, а также в Европе, причём кроссовер лишается камуфляжных элементов. На этот раз "шпионы" подловили "паркетник" в Германии, судя по указателю "Нордшляйфе", и у него была приоткрыта передняя часть.

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Как и предполагалось, рестайлинговый Kia Sportage примерит общекорпоративный стиль - с вертикальными фарами и широкой решёткой радиатора, которая теперь не отделена от светотехники бумерангами ДХО. Заметно будут пересмотрены фонари, которые получат более выраженный L-рисунок. Также у обновлённого Sportage будет иная бамперная группа.

В салоне, пишут инсайдеры с KCB, опубликовавшие фото прототипа, панорамный цифровой кластер с дисплеями приборки и мультимедиа диагональю 12,3 дюйма каждый сохранится, но начинка будет новой.

В зависимости от рынка актуальный Kia Sportage имеет широкую гамму силовых агрегатов, включая гибриды. Вся она сохранится, а если изменения и будут, то точечными. Ждать появления электрического Sportage вряд ли стоит, так как для электрокаров у Kia есть отдельная линейка EV, в которой уже присутствует Kia EV5.

Дебют обновлённого Kia Sportage может состояться уже в ноябре 2024 года. Дата выглядит логичной, так как нынешний вариант модели был представлен более трёх лет назад - летом 2021 года.