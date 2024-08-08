Водителям рассказали, как сэкономить на парковке в Москве

Водителям Москвы рассказали, как сэкономить на парковке. Столичные власти объяснили автомобилистам, как оставить машину на городской стоянке абсолютно бесплатно. Для этого в департаменте транспорта рекомендовали пользоваться перехватывающими парковками, причём в определённых случаях водителям не нужно будет платить за них.

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«Опаздываете, а на дороге затор? Чтобы быстрее добраться до места, оставьте машину на перехватывающей парковке и продолжите путь на городском транспорте. Перехватывающие парковки снижают загруженность дорог, и в центр города приезжает меньше машин. Приятный бонус — за место на такой парковке не нужно платить, если дальше вы поедете на метро, МЦК или МЦД», — подчеркнули в департаменте.

Отмечается, что сегодня на территории мегаполиса действует 102 стоянки, а с начала 2024 года граждане воспользовались ими более 1,2 млн раз — это на 17% больше, чем годом ранее.

Ранее в Госдуме задумались об отмене штрафа за неправильную парковку для инвалидов. Подобная инициатива появляется не в первый раз. Теперь с ней выступил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он направил соответствующее письмо председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. Предлагается разрешить оплачивать штраф за нарушение правил парковки в Москве со скидкой 50%, если водитель оплатит нарушение в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления.

Тем временем самое дорогое парковочное место в Москве стоит, как двухкомнатная квартира. Оно находится в центральной части города в строящемся проекте делюкс-класса на «Золотой миле». Его площадь — 31,6 квадратных метра, а стоимость — 37,2 миллиона рублей. В эту стоимость входит не только место для машины, но и келлер — специальное помещение с утеплением и электропроводкой для хранения различных вещей.