Автомобили Changan подешевели в России

Китайские автомобили Changan стали дешевле на 30−200 тысяч рублей. Производитель из КНР в августе переписал ценники почти на весь свой модельный ряд, представленный в России. Некоторые модели стали дешевле из-за роста прямой скидки, другие — из-за снижения стоимости, сообщает портал Avtonovostidnya.ru. Например, кроссовер Uni-T и лифтбек Uni-V скинули по 30 тыс. рублей, а пикап Hunter Plus и модели Uni-K и CS85 Coupe — 50 тыс. рублей.

А также из-за прямого снижения цен на 70 тыс. рублей стали дешевле две доступные комплектации флагманского кроссовера CS95 и на 90 тыс. рублей — все версии кроссовера CS75 Plus.

Остальные модели стали доступнее из-за увеличения прямой скидки. Чтобы ей воспользоваться, нужно полностью оплатить автомобиль во время покупки. Самая дешёвая модель бренда — седан Alsvin стал ещё доступнее на 50 тыс. рублей. На ту же сумму подешевел рестайлинговый кроссовер CS35 Plus New. Седан EADO Plus скинул 80 тыс. рублей от своей цены.

На бизнес-седан Lamore прямая скидка увеличилась на 100 тыс. рублей. А на гибридный паркетник Uni-K iDD — на 200 тыс. рублей.

Исключением из всего модельного ряда стал лифтбек Uni-V. У него снизилась стоимость на 30 тыс. рублей, но одновременно с этим пропала прямая скидка в размере 50 тыс. рублей. Таким образом, с учётом отсутствия этой скидки он стал дороже на 20 тыс. рублей.

Тем временем в июле продажи автомобилей Changan заметно увеличились — в 2,2 раза до 11,4 тыс. единиц.