Эксперт рассказал, зачем водители держат в машине силикагель

В этот период многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запотевания окон. И вроде бы для включения печки ещё не сезон, да и жарко с ней ехать, а с открытым окном — прохладно. Опытные водители советуют приобрести наполнитель для кошачьих лотков, который поможет справиться с проблемой.

© РИА Новости

Для автомобиля лучше купить силикагель, а не древесный наполнитель. Силикагель — это высушенный гель кремниевой кислоты в виде серых, белых или бесцветных гранул. Некоторые производители выпускают гранулы в салатовых, розовых или бирюзовых оттенках.

Наполнитель нужно распределить в несколько мешочков из натуральных тканей. Отлично подойдет лён, ситец, рогожка или даже марля, сложенная в два-три слоя. Ещё один вариант – не очень дорогие носки, но из стопроцентного хлопка, которые есть у российских производителей. Мешочки лучше убрать под сиденья, в любом случае не класть их на виду.

Находчивые водители говорят, до 80% влаги в салоне будет удалено. В машине станет ощутимо суше. Кроме того, наполнитель вберёт в себя неприятные запахи.