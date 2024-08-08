На крупной подмосковной трассе снизят скорость

На Симферопольском шоссе в Подмосковье снизят скоростной лимит. В министерстве транспорта Московской области сообщили, что с 25 августа 2024 года ограничение скорости на автодороге М-2 «Крым» будет уменьшено на участке от МКАД до Серпухова. В ведомстве заявили, что нововведение повысит безопасность, однако эксперты уже заподозрили авторов инициативы в попытках залезть водителям в карман.

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«На трассе М-2 «Крым» ограничат скоростной режим с 25 августа в целях снижения ДТП, сообщили в ФКУ "Центравтомагистраль". Скорость 90 км/ч введут на участке трассы с 21,8 по 108 км – от Москвы до Серпухова», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что замедление транспортного потока позволит снизить количество аварий на магистрали.

С этим выводом, однако, не согласился эксперт Александр Шумский. По его мнению, для снижения аварийности необходимо заниматься повышением безопасности на дороге: устанавливать освещение, дорожные знаки, корректировать разметку. В качестве примера он привёл столичный МКАД, на котором ЦОДД развесил объявления о необходимости съехать на обочину в случае поломки и аварии.

А изменение лимита приведёт, по мнению специалиста, исключительно к повышению количества штрафов.

«В Подмосковье вместо реальных мер, дополнительного освещения, знаков, изменения разметки — на одной из самых современных магистралей решили замедлить скорость. Сегодня обкатают схему здесь, а завтра придут уже на вашу трассу! Непрофессионализм и безразличие к людям (а может, и финансовый интерес) именно так и выглядят», — заявил Шумский.

Он также напомнил, что с каждого оплаченного штрафа определённый процент направляется оператору комплексов фиксации нарушений — частной компании «МВС-групп».