«Делимобиль» начал распродавать каршеринговые машины по доступным ценам

«Делимобиль» запустил новый сервис по продаже автомобилей из каршеринга «Купимобиль». Здесь россиянам предлагают приобрести б/у иномарки из автопарка оператора и его партнеров по привлекательным ценам. Большую часть составляют предложения о продаже автомобилей Renault и Volkswagen по цене до 1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании «Делимобиль», ежегодно через сервис «Купимобиль» планируют продавать по несколько тысяч авто. Приобрести их смогут как оптовые, так и розничные клиенты.

Также здесь отметили, что для автопарка приобретают новые автомобили. Срок их эксплуатации составляет в среднем шесть лет. Затем эти машины выставляют на продажу на вторичке.

— Мы развиваем это направление на протяжении последних двух лет. Среди покупателей, которым нужны недорогие и надежные автомобили, есть как физические лица, так и компании, например службы доставки, выездной сервис, таксопарки. Фокус на обслуживании машин на своих СТО в соответствии с регламентом производителей позволяет предлагать полностью исправные машины и с полным пакетом сопроводительных документов, — рассказал директор департамента по развитию автопарка «Делимобиля» Сергей Гусев.

На платформе можно приобрести модели брендов, официально покинувших российский рынок: Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, Hyundai, MINI и др. Так, в начале августа Smart Forfour предлагали через сервис за 990 тыс. рублей, хэтчбеки MINI – за 1,38 млн рублей, Renault Kaptur 2017 года выпуска – за 890 тыс. рублей, Hyundai Solaris 2016 года – за 780 тыс. рублей, Mercedes-Benz E-Class 2018 года – за 2,6 млн рублей.

Машины на новой платформе продаются по фиксированной стоимости. При необходимости здесь можно получить помощь с лизингом, страхованием и получением автокредита. Сделку можно заключить онлайн с доставкой, а покупатели из Москвы могут посмотреть приглянувшийся экземпляр вживую.

Напоминаем, что у «Автокода» есть сервис, который показывает объявления о продаже авто сразу со всех крупных досок объявлений. Это упрощает поиск авто и экономит много времени на подборе б/у автомобиля. Через сервис также можно проверить авто на ДТП, залог, скрутку пробега, долги по штрафам ГИБДД и проч.

Ранее в России начал продавать автомобили Wildberries. Также сообщалось, что ставки утилизационного сбора на автомобили могут повыситься до 80% в 2024 году.