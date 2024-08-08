Редчайший 85-летний фургон General Motors пустят с молотка за миллион долларов

В США за миллион долларов продают десятиметровый General Motors Futurliner. В 30-х годах прошлого века американский концерн выпустил всего 12 подобных машин, на которых специалисты демонстрировали передовые технические решения. До наших дней сохранилось всего девять необычных автомобилей. Судя по фотографиям, винтажное транспортное средство пребывает в отличном состоянии. Вероятно, поэтому владелец машины не готов торговаться с потенциальными покупателями.

© Motor.ru

Длина General Motors Futurliner составляет десять метров. При этом высота и ширина — 3,5 и 2,4 метра соответственно. Доступ в кузов фургона осуществляется с помощью распашных задних дверей, а также благодаря боковым бортам, откидывавшимся одновременно вверх и вниз. Еще одной особенностью машины является кабина водителя, расположенная в верхней части автомобиля, позади которой находятся два пассажирских места.

© Peter Holderith

Продавец уверяет, что 85-летний фургон на ходу. В движение машину приводит неоригинальный дизельный двигатель, который работает в паре с четырехступенчатой автоматической трансмиссией. В такой компоновке 12-тонный автомобиль способен разгоняться до 80 километров в час. Вместе с машиной продавец отдаст штатный бензиновый мотор. При этом в каком состоянии находится агрегат, неизвестно.

Накануне в продаже появился очень редкий автокемпер Mauck MSV 1120S Elite. Машина, построенная в 1996 году, принадлежала Канье Уэсту.