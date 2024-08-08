На автодроме под Санкт-Петербургом показали российский суперкар Rossa LM GT

Отечественный суперкар Rossa LM GT впервые принял участие в гонках. В конце июля на территории автодрома «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом прошёл фестиваль «Garage Fest Игора Драйв 2024». Зрители смогли увидеть гонку на выносливость REC, которая длилась на протяжении четырёх часов, соревнования по дрифту RDS Europe, кольцевые гонки на исторических автомобилях Classic Touring, понаблюдать за инженерным соревнованием «Формула Студент», посмотреть выставку редких коллекционных автомобилей «Автокультура» и послушать популярных российских исполнителей.

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В рамках третьего этапа российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) состоялся дебют российского суперкара Rossa LM GT. Автомобиль принял участие демонстрационных заездах. Компанию Rossa основал российский автогонщик Роман Русинов, который принял участие во многих автомобильных соревнованиях, в том числе в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана». В прошлом году на презентации проекта он заявил, что название компании представляет собой аббревиатуру от словосочетания «Российские Спортивные Автомобили».

Кузовом отечественного суперкара разрабатывали бывшие сотрудники бренда Marussia. Автомобиль весит 1 100 кг, в движение его приводит атмосферный 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 680 л.с. Максимальная скорость составляет 380 км/ч.

Впервые в рамках ежегодного фестиваля прошли гонки на исторических автомобилях серии Classic Touring. В заезде принимали участие 73 автомобиля.

Параллельно с этими событиями на автодроме проходил пятый этап RDS EUROPE 2024. Организаторы отметили, что в этом году гонка была «необычайно напряжённой» из-за сложной трассы, которая со всех сторон была окружена стенами.

В инженерном соревновании «Формула Студент» принимали участие россияне, представители Китая, Индии, Казахстана и Турции.

На экспозиции классических и редких автомобилей «Автокультура» было представлено 170 экземпляров. Одним из звёздных гостей площадки стал известный автоблогер Стас Асафьев, который провёл лекцию под открытым небом.