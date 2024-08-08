Россияне стали чаще покупать мотоциклы с пробегом

В России выросли продажи подержанных мотоциклов. За этот период было куплено 63 300 мотоциклов с пробегом, что на 95 больше, чем за аналогичный период 2023 года. Самый востребованный бренд — японская Honda, которую приобрели 14 тысяч раз (22% вторичного рынка мотоциклов в стране). Следом идут Yamaha (10 100 единиц) и Suzuki (6 200).

© Quto.ru

Чевёртое и пятое места достались Kawasaki и BMW (5 800 и 5 400 мотоциклов соответственно). Порог в 5 тысяч купленных мотоциклов с пробегом больше ни один бренд не преодолел.

На рынке мототехники с пробегом в первом полугодии лидирует Honda CBR (3 тысячи единиц), за ней идут Honda CB (2 400), Suzuki GSX (1 400), Yamaha XVS (1 300) и Yamaha YZF (1 200).

Больше всего двухколёсный подержанный транспорт покупали в Москве и Подмосковье (10 700 и 7 тысяч соответственно) — 28% вторичного рынка за первое полугодие. Далее идут Санкт-Петербург (4 200), Краснодарский край (3 800) и Свердловская область (2 500). В остальных регионах, вошедших в исследование, показатели ниже двух тысяч единиц.

Ранее стало известно количество автомобилей в России. Аналитическое агентство «Автостат» назвало число зарегистрированных автотранспортных средств в стране по состоянию на 1 июля 2024 года.