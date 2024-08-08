В Китае начали принимать заказы на новый хэтчбек Xpeng

Новый хэтчбек Xpeng можно заказать всего за 99 юаней или тысячу рублей. Xpeng открыл прием заказов на модель MONA M03 в Китае: для того, чтобы оформить заявку, нужно внести депозит в размере 99 юаней (чуть больше 1 тысячи рублей). Тем, кто оформит заказ в числе первых, обещают дать скидку в три тысячи юаней (36 тысяч рублей) при покупке электромобиля, который, по предварительным оценкам, будет стоить дешевле 200 тысяч юаней (2,4 миллиона рублей).

© Motor.ru

MONA в названии модели — это аббревиатура, которая расшифровывается как Made Of New AI или «сделанный на основе нового искусственного интеллекта». У хэчтбека вместительный багажник на 621 литр и коэффициент лобового сопротивления, равный 0,194. Приводятся и другие цифры: например, каждая фара состоит из 300 светодиодов, площадь панорамной крыши составляет 1,22 квадратного метра, а размер колесных дисков — 18 либо 19 дюймов. По всему автомобилю установлены два десятка различных датчиков.

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

В длину хэтчбек достигает 4,78 метра при колесной базе в 2,8 метра, и в заивисимсоти от установленной батареи он весит от 1,66 до 1,74 тонны. В список оснащения входят атмосферная подсветка с 256 вариантами цветов, аудиосистема с 18 динамиками, голосовой ассистент на основе искусственного интеллекта, беспроводная зарядка для смартфонов и мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном.

Модификации две на выбор. Первая — с электромотором мощностью 188 лошадиных сил и батареей BYD емкостью 51,8 киловатт-часа. Вторая — с более мощным электродвигателем на 215 сил и 62,2-киловаттной батареей. Запас хода по циклу CLTC составляет 515 и 620 километров соответственно, а максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 155 километров в час.

Ранее сообщалось, что Xpeng готовит четыре новых электрокара на 2025 год. Среди них будут обновленные кроссоверы G6 и G9, а также седан P7i. Все они в текущем виде были представлены только в прошлом году, однако их рестайлинговые варианты уже проходят начальные дорожные испытания. Кроме того, в партнерстве с сервисом такси DiDi, который Xpeng купила год назад, разрабатывается совершенно новая модель.