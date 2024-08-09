Стали известны цены и комплектации для нового Haval H9

Haval объявил цены на новый H9 в РФ. На российском рынке стартовали продажи флагманского трёхрядного внедорожника нового поколения, доступного в дилерских центрах Haval Pro. Покупатели смогут выбрать между бензиновым и дизельным двигателем, а также двумя комплектациями: Elite и Premium.

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Машина построена на рамной конструкции, а её моторная гамма включает в себя 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 218 сил и 380 Нм, а также развивающий 184 силы и 480 Нм турбодизель объёмом 2,4 литра. С первым в паре работает 8-ступенчатый «автомат», со вторым — 9-диапазонная автоматическая коробк передач. Разгон до 100 км/ч занимает 11,9 и 14,0 секунды соответственно, а максимальная скорость — 180 и 170 км/ч.

Уверенно проезжать по любому бездорожью помогут интеллектуальный полный привод Torque-onDemand с раздаточной коробкой, пониженной передачей и блокировками дифференциалов, стальная защита силовых агрегатов и топливного бака и ездовые режимы: здесь их три для асфальта (Эко, Стандарт и Спорт) и три внедорожных (Снег, Грязь, Песок).

© Haval

Оснащение модели включает в себя 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, экран медиасистемы диагональю 14,6 дюймов, трёхзонный климат-контроль, подогрев всех кресел, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также передние кресла с вентиляцией и массажем, розетку на 220 В в багажнике и широким набором водительских ассистентов.

Управлять рядом функций, отслеживать местонахождение внедорожника и записываться на ТО в удобный дилерский центр можно через фирменное приложение MY HAVAL.

Цены на Haval H9 в комплектации Elite начинаются от 4 299 000 рублей за версию с бензиновым двигателем и от 4 799 000 рублей за дизель. Автомобиль в комплектации Premium оценивается в 4 799 000 и 5 299 000 рублей соответственно.