АвтоВАЗ назвал две причины падения продаж

По итогам продаж в прошлом месяце текущего года LADA Vesta показала отрицательную динамику. АвтоВАЗ связывает снижение покупательского спроса с тем, что банки все чаще стали отказывать в оформлении кредита, повышая требования к заемщикам, при этом основная доля продаж приходится именно на покупку в кредит.

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Согласно статистическим данным, 85% реализованных автомобилей LADA Vesta приходится на продажу в кредит. Повышение ставки ЦБ естественным образом сказалось на стоимости кредита.

Еще одной причиной, по которой продажи LADA Vesta сократились, АвтоВАЗ называет влияние китайских производителей на российский автомобильный рынок. В компании сообщили о том, что в настоящее время рынок на 90% находится под влиянием китайских автомобильных брендов.

Китайские производители применяют различные инструменты воздействия на российских автопроизводителей с целью вытеснения их с рынка. Для этого они предоставляют более выгодные условия приобретения, применяют скидки, удешевляют выпускаемые модели после того как они получают обновления.

В настоящее время LADA Vesta в базовой комплектации реализуется по цене от 1 468 900 рублей. В движение LADA Vesta приводит 1,8-литровый бензиновый мотор, мощностью 122 лошадиные силы, привод передний, вариатор.

По словам экспертов, снижение продаж автомобилей LADA может продолжиться и в текущем месяце, так как российские автолюбители все чаще отдают свое предпочтение транспортным средствам, выпущенным в Китае, так как они имеют более высокое техническое и технологическое оснащение, которое порой превосходит западные модели. Также китайские кроссоверы имеют высокую степень безопасности, как для пассажиров, так и для пешеходов, что и играет ключевую роль при выборе нового транспортного средства.