Geely готовит бюджетный хэтчбек: новые фотографии

Китайские шпионы заглянули в салон нового бюджетного хэтчбека Geely. Autohome.com.cn публикует шпионские фотографии модели, которую могут назвать Totoro (также в СМИ фигурируют имена Paipai и Xingyuan). О новинке известно, что она будет электрической — ее предложат с электромоторами мощностью 79 либо 116 лошадиных сил, а также с тремя батареями разной емкости. По предварительным оценкам, стоить Totoro будет от 80 тысяч юаней, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет меньше миллиона рублей.

Информация о грядущем хэтчбеке Geely была обнаружена в базе Минпрома Китая. Из документов следует, что Totoro появится на китайском рынке в модификациях с батареями на 30,12 и 40,16 киловатт-часа, а запас хода будет варьироваться от 310 до 410 километров по циклу CLTC.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Судя по фотографиям, дизайном экстерьера модель напоминает Smart #1 — холдингу Geely, напомним, принадлежит 50 процентов этого бренда, а вторая половина у Mercedes-Benz. Вероятно, в основе Totoro (как и электрических Смартов) лежит платформа Geely SEA — Sustainable Experience Architecture. Приводятся и габариты хэтчбека: 4135x1805x1570 миллиметров.

Интерьер у Totoro двухцветный, а салон рассчитан на пять человек. Можно рассмотреть двухспицевый руль, селектор трансмиссии, вынесенный на рулевую колонку, цифровую панель приборов и отдельно установленный экран мультимедийной системы, под которым находятся дефлекторы вентиляции в окантовке цвета розового золота. Такая цветовая палитра намекает на то, что новинка ориентирована на женскую аудиторию.

Новый бюджетный хэтчбек Geely пополнит сегмент китайского рынка, в котором сейчас доминируют Wuling Bingo и BYD Dolphin.