Названы китайские автомобили по цене Lada Granta

Что можно купить в КНР по цене самой бюджетной Lada. Когда автомобили из Китая доезжают до России, на их стоимость сильно влияют таможенные сборы, налоги и утильсбор, который импортёр обязан уплатить при пересечении автомобилем границы.

Журналисты портала 74.ru выяснили, какие модели можно купить в КНР по цене самого бюджетного российского автомобиля Lada Granta. Стоимость отечественной модели составляет от 911 тыс. рублей до 1 099 000 рублей. По курсу ЦБ это около 77−93 тыс. юаней.

Самая дешёвая версия автомобиля стоит 911 тыс. рублей. За эти деньги покупатели могут рассчитывать на вазовский восьмиклапанный двигатель с отдачей 90 л.с. и 5-ступенчатую МКПП. Если автомобилисту захочется пользоваться кондиционером, то придётся заплатить за комплектацию повыше за 992 тыс. рублей.

Топовая версия «Гранты» стоит 1 099 000 рублей. Здесь уже есть обогрев лобового стекла и передних сидений, парктроники сзади, мультимедиа с Bluetooth. А в движение топовую версию приводит 16-клапанный двигатель мощностью в 106 л. с., коробка та же.

За 89 тыс. юаней или 1,05 млн рублей в Китае продаётся новый Haval Jolion с 1,5-литровым турбированным двигателем на 150 «лошадей». В паре с ним работает «робот» с двумя сцеплениями. Доступен круиз контроль, электрорегулировки зеркал, голосовое управление мультимедиа.

За 59,9 тыс. юаней (708,6 тыс. рублей) в Поднебесной можно купить базовый Chery Tiggo 4. Это даже дешевле, чем базовая версия Lada Granta. В стандартной комплектации предлагается помощь при подъёме и спуске с горы, подушки безопасности, ABS, стабилизация и система «дотормаживания». Топовая версия кроссовера продаётся за 89,9 тыс. юаней (1,06 млн рублей). За эти деньги предлагается даже бесключевой доступ.

Седан VA3 от китайского Volkswagen под отдельным брендом Jetta в Поднебесной продаётся за 65,8 тыс. юаней (778 тыс. рублей). Автомобиль отснащается фольксвагеновским двигателем и японской коробкой Aisin.

Жителям КНР доступны и импортные машины. Например, американскую версию Mazda3 можно купить за 79,9 тыс. юаней (945 тыс. рублей). Под капотом — 1,5-литровый двигатель на 117 л.с., который работает с «механикой». Предлагаются парктроники, полноценная запаска и целый набор электронных помощников.