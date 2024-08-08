Эксперт рассказал, какой предусмотрен штраф за отсутствующий путевой лист

Пользоваться служебным и коммерческим транспортом в рабочее время разрешается только с путевкой, иначе последует наказание. Какой штраф за отсутствие путевого листа, на ком лежит обязанность по его оплате, давайте разбираться.

© АвтоКод

Что такое путевой лист

Путевой лист – документ, по которому организация осуществляет учет и контроль работы водителя и автомобиля (п.п. 14 п. 1 ст. 2 закона №259-ФЗ). Его должны вести юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся транспортировкой грузов, документации, людей и багажа (к примеру, службы такси).

Путевка разрешает водителю передвигаться на служебном авто, а компании:

отслеживать километраж ТС;подтверждать назначение поездки и график работы водителя;обосновывать траты на горючее и заработную плату водителя для сокращения налога;избегать штрафа за отсутствие путевого листа.

Оформлением путевки занимается диспетчер. По завершении смены водитель отдает ее в бухгалтерию.

Работодатель обязан организовать предрейсовую техническую проверку машины, а также осмотр автомобилиста у медика (п. 2 ст. 20 и п. 3-5 ст. 23 ФЗ №196 «О безопасности движения»). С первого сентября 2023 года возможен дистанционный медосмотр водителей – телемедицина с использованием специальных устройств. Если не будет отметки от врача, надзорное ведомство выпишет штраф за отсутствие медосмотра в путевом листе. Это же касается записи о проверке технического состояния машины.

Требования к оформлению путевого листа

Требования к оформлению путевок перечислены в п. 3 ст. 6 закона №259-ФЗ и разделе II Приказа Министерства транспорта РФ от 28.09.2022 №390.

В документе обязательно указывается следующая информация:

срок действия путевого листа;данные лица, оформившего документ;информация об авто: марка, модель, госзнак авто и прицепа, пробег, время выезда и приезда и т. д.;сведения о водителе/водителях (фамилия, имя и отчество, серия и номер в/у, СНИЛС, данные о медосмотре);тип перевозки и сообщения.

Могут быть указаны и иные сведения для контроля за водителем и расчета заработной платы. Если в документе будут ошибки, организации назначат штраф за неправильное оформление путевого листа.

Кто выписывает штраф за путевой лист

Штраф за отсутствие путевого листа могут выписать следующие органы:

Госавтоинспекция. Инспектора останавливают служебные авто в рамках контроля движения на автодорогах. Полицейские проверяют путевку, чтобы узнать цель маршрута. Именно они назначают штраф за езду без путевого листа или неправильное оформление документа.Государственная инспекция труда и Росздравнадзор. Проверка путевок осуществляется на основании жалоб водителей на регулярные переработки, неоплату сверхурочной работы и проч. Если обнаружатся нарушения, наложат штраф на юрлицо или ИП.Федеральная налоговая служба. Ведомство вправе назначить штраф за отсутствие путевого листа легкового автомобиля или грузовика, так как документ подтверждает траты на ГСМ и помогает снизить налоговую базу. Если документов нет, ФНС пересчитает налог и оштрафует за недоимку.

Штраф за путевой лист не назначат, если ТС используется в личных целях, например, если директор отправился на служебной машине на природу. Во всех остальных случаях документ нужно возить в авто.

Штраф за путевой лист

Штраф за путевой лист на грузовой или легковой транспорт выписывают по нескольким основаниям. Рассмотрим каждый из них.

Штраф за отсутствие путевого листа

За отсутствие путевых листов компанию могут оштрафовать по ст. 120 НК РФ:

первое нарушение в течение одного налогового периода – 10 тыс. рублей;повторное нарушение в течение одного налогового периода – 30 тыс. рублей;те же нарушения, повлекшие занижение налоговой базы, – 20% от суммы неоплаченного взноса, но не более 40 тыс. рублей.

Если нарушение выявит ГАИ, могут назначить штраф для должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей или оштрафовать водителя на 500 рублей.

Штраф не назначат, если документ оформлен на одну поездку, превышающую по продолжительности рабочую смену водителя. Согласно Порядку оформления или формирования путевого листа, на несколько поездок, совершаемых в течение одного рабочего смены, выдается одна путевка.

Штраф за просроченный путевой лист

Путевка действует сутки, после чего ее срок истекает. Штраф за просроченный путевой лист такой же, что и штраф за езду без путевого листа, – 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП). Если нарушение выявят впервые, вместо штрафа водителя могут предупредить.

Штраф для должностного лица составит – 5000-10000 рублей (ч. 1 ст. 15.11 КоАП), при повторном нарушении – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (ч. 2 ст. 15.11 КоАП).

Штраф за отсутствие медосмотра в путевом листе

Если в путевке отсутствует информация об осмотре врачом перед поездкой, ГАИ оштрафует по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП:

водитель – 3 тыс. рублей;должностное лицо – 5 тыс. рублей;организация – 30 тыс. рублей.

Если инспектора обнаружат, что запись о пройденном медицинском осмотре не соответствует действительности, например, водитель пьян, штрафы выпишут по ст. 12.32 КоАП:

должностное лицо – 20 тыс. рублей;юрлицо – 100 тыс. рублей.

Водителю также назначат штраф за нетрезвое вождение.

За отсутствие отметки об обязательной медицинской проверке наказывает Росздравнадзор.

Штрафы назначают по ст. 11.32 КоАП:

водитель – 1000-1500 рублей;должностное лицо – 2000-3000 рублей;организация – 30000-50000 рублей.

За допуск автомобилиста к рейсу без медицинской проверки наказание выпишет Роструд по ч. 3 ст. 5.27.1:

должностное лицо – 15000-25000 рублей;ИП – 15000-25000 рублей;организация – 110000-130000 рублей.

Также могут приостановить деятельность организации на период до 90 дней.

Штраф за отсутствие отметки о техническом контроле автомобиля

Если в путевке отсутствует информация о техническом контроле авто, последует наказание по ч. 3 ст. 12.31.1:

водитель – 3 тыс. рублей;должностное лицо – 5 тыс. рублей;организация и ИП – 30 тыс. рублей.

Если в путевке имеется запись о проверке технического состояния, а авто неисправно, последует штраф для должностного лица по ч. 2 ст. 12.31 КоАП на сумму от 5 000 до 8 000 рублей.

Штраф за отсутствие путевого листа 2024: сроки оплаты

Штрафы за путевые листы в 2024 году нужно оплатить в течение 60 дней. Задолженность оплачивает лицо, которое привлекли к административной ответственности, то есть компания.

Оплата штрафов ГИБДД доступна на «Автокоде». После оплаты сервис высылает выписку из банка на указанный при погашении задолженности е-мейл и передает информацию в ГИБДД.

Часто задаваемые вопросы

Какой штраф физлицам за отсутствие путевого листа?

За отсутствие путевки физическому лицу грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

Могут ли забрать машину за отсутствие путевого листа у водителя на штрафстоянку?

Нет, при отсутствии путевки могут выписать только штраф – арестовать или задержать машину автоинспектор не вправе.

Можно ли ехать на грузовом ТС без путевого листа домой?

Нельзя, иначе последует наказание по п. 2 ст. 12.3 КоАП – предупреждение или штраф.

Нужен ли путевой лист, если транспорт не выезжает за пределы предприятия?

Нет. Если транспорт используется на территории предприятия, оформлять путевку не нужно.

Кто может ездить на автомобиле организации без путевого листа?

Без путевого листа на автомобиле организации может ездить руководитель, решивший взять машину для личных целей, например, чтобы съездить с семьей на шашлыки, рыбалку и т. д.

Автор: Ирина Джиоева