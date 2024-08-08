Эксперт посчитал величину переплаты при покупке авто в кредит

Эксперт посчитал переплату за автокредиты по новым ставкам.Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассчитал затраты, которые могут ожидать человека, который решится сейчас воспользоваться автокредитом для покупки машины.

© Quto.ru

В качестве рассматриваемого к покупке автомобиля был выбран бюджетный вариант в пределах двух миллионов рублей. За эту сумму можно приобрести российские LADA Vesta SW Cross или Москвич 3 Стандарт или китайские Haval Jolion 1, OMODA (C5, S5) и некоторые другие, в зависимости от комплектации.

Срок кредита выбрали самый распространённый — 3 года. Для расчёта рассмотрели два варианта первоначального взноса — 30% и 50%.

Итак, при первоначальном взносе в 30% покупатель оплачивает 600 тысяч рублей. Ставка кредита — 20%, сумма кредита — 1 400 000 рублей. Таким образом, ежемесячный платёж — 52 030 рублей. Переплата по процентам за кредит составит — 473 080 рублей.

При первоначальном взносе в 50% покупатель оплачивает один миллион рублей. Ставка кредита — 20%, сумма кредита — 1 000 000 рублей. Таким образом, ежемесячный платёж — 37 164 рублей. Переплата по процентам за кредит составит — 337 904 рублей.