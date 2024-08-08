Эксперт посчитал величину переплаты при покупке авто в кредит

Оформляя кредит на покупку машины, лучше не знать сумму переплаты
Эксперт посчитал переплату за автокредиты по новым ставкам.Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассчитал затраты, которые могут ожидать человека, который решится сейчас воспользоваться автокредитом для покупки машины.
В качестве рассматриваемого к покупке автомобиля был выбран бюджетный вариант в пределах двух миллионов рублей. За эту сумму можно приобрести российские LADA Vesta SW Cross или Москвич 3 Стандарт или китайские Haval Jolion 1, OMODA (C5, S5) и некоторые другие, в зависимости от комплектации.
Срок кредита выбрали самый распространённый — 3 года. Для расчёта рассмотрели два варианта первоначального взноса — 30% и 50%.
Итак, при первоначальном взносе в 30% покупатель оплачивает 600 тысяч рублей. Ставка кредита — 20%, сумма кредита — 1 400 000 рублей. Таким образом, ежемесячный платёж — 52 030 рублей. Переплата по процентам за кредит составит — 473 080 рублей.
При первоначальном взносе в 50% покупатель оплачивает один миллион рублей. Ставка кредита — 20%, сумма кредита — 1 000 000 рублей. Таким образом, ежемесячный платёж — 37 164 рублей. Переплата по процентам за кредит составит — 337 904 рублей.