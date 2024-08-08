Уникальный спорткар "Юна" на базе "Волги" выставили на продажу

Объявление о продаже спорткара "Юна", созданного на базе ГАЗ-24, появилось на сайте "Авито". Собственник, он же создатель автомобиля Юрий Алгебраистов, просит за него 6 млн рублей.

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Автомобиль имеет рамно-каркасную конструкцию. "Начинка" претерпела со временем изменения: от агрегатов от советских автомобилей отказались, и сейчас "Юна" оснащена мотором V6 и автоматической КПП от BMW 5 Series (E34). Некоторые детали изготавливались самостоятельно: поддон картера, кардан, проводка.

Также в течение жизни "Юна" претерпела рестайлинг: нынешний облик создавался под впечатлением Lotus Esprit.

Продавец готов на торг, однако кто решится купить автомобиль, который вряд ли удастся переоформить в ГАИ, пока не совсем понятно.