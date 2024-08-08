В России приостановили производство «Креты» и «Рио». Когда они вернутся?

На ранее принадлежавшем корейскому производителю автомобильном заводе Hyundai, расположенном в Санкт-Петербурге, в настоящее время находится предприятие «АГР», которое специализируется на выпуске перелицованных Hyundai Creta и Kia Rio X, выпускаемых под российским автомобильным брендом Solaris.

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В настоящее время на автомобильном заводе «АГР» выпускается только Solaris HS, при этом производство Solaris HC и Solaris KRS временно прекращено и должно быть возобновлено уже в сентябре текущего года. Причина временного простоя не сообщается.

Solaris HC, это всем известный легковой автомобиль Hyundai Creta. Отличия между данными моделями заключаются только в шильдиках. Solaris HC оснащается двумя типами соловых агрегатов, это 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 123 лошадиные силы, а также доступна более производительная версия с 2,0-литровым мотором мощностью 149 «лошадей», трансмиссия шестиступенчатая механическая или автоматическая. Стоимость Solaris HC заявлена от 2 263 000 рублей в зависимости от комплектации.

Solaris KRS является полной копией Kia Rio, который комплектуется 1,6-литровым двигателем внутреннего сгорания мощность которого заявлена производителем в 123 лошадиные силы, трансмиссия автоматическая шестиступенчатая. Приобрести Solaris KRS на российском рынке в настоящее время можно по цене от 2 123 900 рублей.

Solaris HS является самой бюджетной моделью в линейке отечественного бренда, его стоимость начинается от 2 087 000 рублей. В движение Solaris HS приводит 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 123 лошадиные силы, привод передний, трансмиссия механическая.

Напомним, что ранее в «АГР» сообщали о том, что машинокомплектов для сборки автомобилей Solaris хватит как минимум до конца следующего года.