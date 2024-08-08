Банк России отказался от производства собственных броневиков

Банк России отказался от производства броневиков и закрыл завод. Руководство Центробанка приняло решение отказаться на выпуска бронированных инкассаторских автомобилей на своём дочернем предприятии «Росинкас» в Татарстане.

Предприятие работало с 2019 года и занималось доработкой и установлением брони на фургоны Ford Transit, собранных в Елабуге. Однако в 2022-ом на заводе начались серьёзные проблемы: из-за ухода американского производителя из России начались сложности с шасси, а многие сотрудники площадки сменили место работы.

При этом завод имеет статус производителя и может присваивать доработанным машинам для перевозки денег и ценностей собственные VIN-номера.

Теперь же «Росинкас» будет заказывать броневики у сторонних компаний. Так, до конца года предполагается приобретение 100 инкассаторских машин ГАЗ и 100 спецавтомобилей Lada.

Стоит отметить, что с 1 июля утильсбор на спецтехнику подняли. В связи с возобновлением производства внутри страны ряда категорий специальных машин правительство решило оградить российскую технику от конкуренции с зарубежной. Повышение утильсбора должно помочь локальным игрокам и увеличить сборы в бюджет через данный инструмент импорта.