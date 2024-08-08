Jetta не останавливала продажи в РФ из-за скандала с Volkswagen

На этой неделе случился скандал: немецкая газета обеспокоилась тем, что через поставки автомобилей Jetta, которое выпускается СП FAW-Volkswagen в Китае, в Россию могут прийти немецкие технологии концерна. Volkswagen выступил с заявлением, опровергнув эту информацию: "Ни Volkswagen Group China, ни совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию".

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Как дела обстоят на самом деле, выяснили журналисты.

О том, что штаб-квартира Volkswagen действительно решила прикрыть экспорт Jetta в Россию, намекал уже несколько недель неработающий сайт марки, которая совсем недавно заявила об официальном выходе на наш рынок.

"Изначально сайт Jetta перестал работать по причине технического сбоя, однако мы решили эту проблему и устранили неполадки. Сейчас портал закрыт, так как руководство компании приняло решение доработать сайт. На это потребуется время. Мы сообщим, когда сайт возобновит свою работу", - цитирует портал "Автовзгляд" пресс-службу "ФАВ - Восточная Европа" - компании, которая является импортером и дистрибьютором автомобилей Jetta в России.

Продажи автомобилей Jetta всё это время осуществляются:

"Продукция реализуются в России через развитую сеть официальных партнеров бренда. В настоящее время ООО "ФАВ - Восточная Европа" тестирует российский рынок с целью дальнейшего развития марки Jetta"

говорится в официальном сообщении дистрибьютора (есть в распоряжении "РГ").

Модельный ряд Jetta в России представлен седаном VA3 стоимостью 1 928 000 рублей и два кроссовера - VS5 и VS7, с ценой от 2 952 000 и 3 217 000 рублей.