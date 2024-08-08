Эксперт рассказал, что известно о Jetta VS7, который пришел в Россию на смену Skoda Karoq

Что нужно знать о Jetta VS7, который заменит в России Skoda Karoq. В середине лета стало известно, что на российский рынок выходит новая марка Jetta — это бренд, созданный в Китае в 2019 году усилиями FAW и Volkswagen. А VS7 — это самый крупный кроссовер в линейке Jetta и ближайший «родственник» Volkswagen Taos и Skoda Karoq, которых он и призван заменить. В самой компании VS7 позиционируют как автомобиль для путешествий, с просторным пятиместным салоном и вместительным багажником на 548 литров. На момент появления в России модель стоила 3 017 000 рублей с учетом прямой скидки.

Jetta VS7 построен на платформе MQB и повторяет «младший» VS5, однако у него растянутая на 100 миллиметров колесная база и увеличенный задний свес. В длину он достигает 4,6 метра против 4,4 метра у VS5. Под капотом у «семерки» 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 лошадиных сил, пару ему составляет шестиступенчатый автомат Aisin, а привод передний. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 10,2 секунды и потребляет 7,1 литра топлива на 100 километров пути.

На выбор предложены четыре комплектации, Enjoyment, Enjoyment Brilliant, Glory Plus и Glory Brilliant. Уже в начальном уровне оснащения у Jetta VS7 есть четыре эйрбега, камеры кругового обзора, мониторинг состояния водителя и комплекс электронных ассистентов, включающий систему экстренного торможения. Диски у «базового» кроссовера 18-дюймовые, фары светодиодные с автоматическим включением, есть панорамная крыша и проекция логотипа. Диагональ экрана мультимедийной системы составляет 10 дюймов, динамиков аудиосистемы шесть.

В исполнении Glory Plus добавлены атмосферная подсветка в передних и задних дверных картах, электрорегулировки водительского кресла в шести положениях, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль. Эта комплектация предлагает расширенный пакет систем безопасности, куда входят передние и задние боковые шторки и система предупреждения о столкновении, включая систему экстренного торможения.

Ну а версии Enjoyment Brilliant и Glory Brilliant базируются на двух упомянутых комплектациях, но отличаются черными глянцевыми акцентами в экстерьере и интерьере.

Помимо VS7, Jetta представлена в России еще двумя моделями — кроссовером VS5 и седаном VA3. В компании рассчитывают до конца 2024 года продать в России десять тысяч Jetta, то есть примерно по 1,3-1,4 тысячи машин в месяц.

Ранее стало известно, что Volkswagen от поставок Джетт в Россию открестился.