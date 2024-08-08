Будущую Volga K40 представили на рынке в Китае

На рынке КНР появилась бензиновая версия Changan Uni-Z. Модель после локализации должна продаваться в России как будущая Volga K40, сообщают «Китайские автомобили».

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Речь идет о среднеразмерном кроссовере, созданном на базе модели Z6 суббренда Oshan. Машина имеет следующие габариты: длина - 4730 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1680 мм. Колесная база составляет 2795 мм. Как отмечается, на старте продаж бензиновый вариант Uni-Z предложили в трех комплектациях. Их ценовой диапазон - от 99 990 до 119 900 юаней (примерно от 1,18 до 1,42 миллиона рублей).

Китайские автомобили подорожают на 200−300 тысяч рублей

Модель оснащена наддувным двигателем JL473ZQ7 объемом 1,5 литра и мощностью 188 лошадиных сил. Его максимальный крутящий момент составляет 300 Нм и доступен в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов в минуту и передается только на передние колеса, говорится в публикации.

«Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением (7DCT). Разгон до 100 км/ч занимает у бензинового кроссовера 7,8 секунды», - пишут авторы.

Ранее сообщалось, что бренд Exeed запустил в Китае продажи рестайлинговой версии кроссовера RX 2024 модельного года. Машина представлена в единственной комплектации Elite Edition.