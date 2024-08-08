Презентован новый Cadillac XT5: внешность в фирменном стиле и большое табло в салоне

Новый кроссовер американской марки, предназначенный для китайского рынка, оснастили мягкогибридной силовой установкой.

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Бренд Cadillac, принадлежащий американскому концерну General Motors, презентовал свой паркетник XT5 осенью 2015 года, а его производство стартовало в 2016-м; обновление модель пережила в 2019-м. Теперь кроссовер добрался до смены генерации: новинка официально представлена в Китае. Ранее предполагалось, что этот SUV покинет домашний рынок, однако не исключено, что позже «второй» XT5 всё-таки появится и в Штатах.

Первые фотографии были опубликованы в базе Министерства промышленности Китая ещё в начале текущего года, а теперь Cadillac XT5 второй генерации рассекречен полностью: модель появилась на «поднебесном» сайте бренда, при этом цены пока не названы, прайс-лист обнародуют позже.

Экстерьер кроссовера следующего поколения оформлен в соответствии с актуальным фирменным стилем марки. Крупная пятиугольная решётка радиатора со сглаженной нижней частью получила рисунок в виде мелкой сетки, вверху располагается логотип. Над решёткой можно увидеть серебристую планку, которая соединяет между собой узкие горизонтально вытянутые полоски ходовых огней.

Ниже располагаются вертикальные основные блоки фар (паркетнику положена матричная оптика), в нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с рисунком тоже в виде сетки. У нового Cadillac XT5 традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами, а также обычные дверные ручки. В чёрном цвете выполнены рейлинги на крыше, накладки на пороги, центральные стойки и рамка остекления.

В задней части крыши находится антенна «акулий плавник», в верхней части багажной двери – спойлер, а горизонтальные части фонарей тоже соединены между собой серебристой планкой. Их вертикальные части визуально перекликаются с фарами на «передке». Нижняя часть заднего бампера сделана из глянцевого чёрного пластика с хромированной изогнутой линией и парой трапециевидных патрубков выхлопной системы.

Габаритная длина новинки равна 4888 мм (на 75 мм больше, чем у предшественника), ширина составляет 1957 мм (на 54 мм больше), высота – 1698 мм (на 12 мм больше). Расстояние между осями у «второго» XT5 составляет 2863 мм (на 6 мм превышает показатель кроссовера первого поколения). Объем багажника равен 653 литра. Модель оснастили 21-дюймовыми колёсными дисками, за которыми находятся красные шестипоршневые тормозные суппорты Brembo.

Интерьер Cadillac XT5 теперь тоже оформлен в соответствии с современным фамильным стилем. На передней панели располагается большое табло диагональю 33 дюйма с разрешением 9K, которое объединяет вы себе виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы. Перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо с физическими клавишами и сенсорными кнопками с виброоткликом. Передние кресла снабдили функциями вентиляции, подогрева, массажа и памяти настроек.

Кроссовер нового поколения в Китае будет доступен с мягкогибридной установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый турбомотор, работающий в тандеме 48-вольтовым «электродовеском». Максимальная отдача системы равна 237 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. В пару предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – передний или полный (в зависимости от версии).