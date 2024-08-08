Продажи новых электромобилей в России продолжают падать

Россияне охладели к электромобилям. Даже при том, что в период с апреля по июнь этого года продажи падали, в годовом сравнении сохранялся рост — с сентября 2022 года постоянно, то есть на протяжении 22 месяцев подряд. Теперь эта тенденция нарушилась впервые за почти два года. Уменьшается доля электромобилей и в общем объеме рынка новых легковых машин.

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В июле она уже составила 0,8% при 1,9% в начале года.

В июле этого года в России было реализовано 1094 новых электрокара, что на 1% меньше, чем за тот же период 2023 года. Но этот показатель выше июньского этого года, когда было продано всего 1071 электромобиль.

Самыми продаваемыми электрокарами июля стали Zeekr (499 единиц), Evolute (83), «Москвич» (77), Volkswagen (68) и Avatr (56). Вероятно, уже в ближайшее время этот рейтинг изменится. Zeekr обещал пресекать неофициальный вывоз автомобилей из Китая, но в Россию они попадают только таким образом.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов, комментируя аналитику, сказал, что ситуация с продажей электрокаров в России может измениться только в том случае, если будут приниматься какие-то меры по развитию этого рынка в стране, помимо развития сети зарядных станций.