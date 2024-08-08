Ferrari F40 получила мятный окрас и теперь будет продана с аукциона

Необычную «мятную» Ferrari F40 хотят продать за 2,5 миллиона долларов. Суперкар имеет относительно небольшой пробег и сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий оригинальность силового агрегата и соответствие заводской спецификации. Цвет кузова называется Verde Pallido — в него был окрашен Ferrari 250 GTO Стирлинга Мосса. К автомобилю прилагается модель в масштабе 1:18, изготовленная фирмой Amalgam.

© Motor.ru

Если вы не султан Брунея, то цвет вашего нового Ferrari F40 мог быть только одним: красным Rosso Corso. К счастью, сегодня многое изменилось и оказалось, что культовый суперкар неплохо смотрится в тёмно-синем или зелёном оттенках. Другой пример отхода от традиций демонстрирует этот F40 Minty Forty. Выбор в пользу мятного Verde Pallido его владелец сделал неслучайно — именно в этот колер был окрашен Ferrari 250 GTO Стирлинга Мосса, проданный в 2012 году за 35 миллионов долларов.

© Sotheby's

© Sotheby's

Впрочем, свой жизненный путь Minty Forty начал как обычный F40. Суперкар был собран в феврале 1991 года и отправлен в Германию. Первый хозяин несколько раз приезжал на встречи владельцев модели, а затем машину купил президент немецкого клуба Ferrari. В 1998-м автомобиль попал в аварию и был продан голландскому коллекционеру. Ремонтом F40 занималась мастерская Forza Service, и в 2008 году, когда все работы были завершены, машине выдали желанный сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий её соответствие заводской спецификации.

© Sotheby's

© Sotheby's

© Sotheby's

© Sotheby's

Суперкар менял владельца в 2014, 2017 и последний раз в 2021 году. Изначально его планировали просто перекрасить в красный, но внезапно покупателю захотелось добавить в облик «исторического контекста». Под новый цвет пришлось заново перетянуть салон, причем этим занимался мастер-отделочник, специализирующийся на частных самолетах. Приятным дополнением к новому облику стала масштабная модель 1:18 от Amalgam, которая идет одним лотом с F40.

© Sotheby's

© Sotheby's

© Sotheby's

© Sotheby's

Двигатель остался штатный — «битурбовосьмёрка» 2.9 мощностью 478 лошадиных сил и 577 Нм крутящего момента. Тяга на задние колеса идет через установленную по схеме ttransaxle пятиступечатную механику. Пробег F40 Minty Forty составляет чуть больше 31 тысячи километров. По предварительной оценке, суперкар удастся продать за 1,9—2,5 миллиона долларов, что соответствует 165,3—217,5 миллиона рублей.